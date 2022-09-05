Какие китайские автомобили могут появиться в России

Компания «Great Wall Motors» представила гибридный внедорожник Tank 500. По словам создателей, он в 2,5 раза экономичнее бензиновой машины – 4,4 литра на 100 километров. При этом он гораздо мощнее и разгоняется до «сотни» за 6,6 секунды. Как считают эксперты, Tank мог бы стать достойной альтернативой японским внедорожникам. Кроме того, компания представила пикап Shanhai Poer с мотором «v6», панорамной крышей и сиденьями с обивкой из натуральной кожи.

Ещё одна китайская компания «BYD» вообще отказалась от производства бензиновых автомобилей. Она выпускает гибриды или электрокары. Компания планирует организовать производство в Узбекистане и сразу по полному циклу.

А вот марка «BAIC» имеет все шансы на успех в России, ведь начала она с аналога российского «УАЗа» и числится одним из поставщиков комплектующих для Ульяновского завода, но на наш рынок пока так и не вышла. На автошоу она представила рамный внедорожник Beijing Bj60 с двухлитровым турбодизелем и восьмиступенчатым «автоматом».

Вместо Camry наши соседи предлагают свою альтернативу – Arrizo 8. Автомобиль короче на десять сантиметров и немного дешевле. Новая машина в Китае стоит примерно 1-1,5 миллиона рублей. Ранее российский офис компании озвучивал планы по продаже этой модели в РФ.