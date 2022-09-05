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5сентября
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сегодня, 08:31 0

Россиянам рассказали, как сделать варенье полезнее

А также подготовили список самых ценных его видов

Россиянам рассказали, как сделать варенье полезнее
Фото: Амур.инфо

Чтобы заготовленное на зиму варенье сохранило свои полезные свойства, нужно сократить время приготовления, при этом не кипятить десерт несколько раз. Такие советы дают на портале стопкоронавирус.рф.

Также стоит уменьшить количество сахара, а вместо варки лучше перетереть ягоды или фрукты с сахаром.

Кроме того, специалисты назвали самые полезные виды варенья. Так, в тыквенном есть витамин T, улучшающий обмен веществ и способствующий похудению. В абрикосовом варенье содержится много клетчатки, которая улучшает работу кишечника, каротин и калий. В малиновом варенье есть салициловая кислота, витамин C, калий и кальций, оно обладает жаропонижающим свойством. В брусничном содержится пектин, выводящий вредные вещества из кишечника, оно имеет противовоспалительное свойство. Также полезными видами варенья назвали смородиновое, облепиховое, вишнёвое и из грецких орехов.

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#жизнь #здоровье

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