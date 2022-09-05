Россиянам рассказали, как сделать варенье полезнее

Также стоит уменьшить количество сахара, а вместо варки лучше перетереть ягоды или фрукты с сахаром.

Кроме того, специалисты назвали самые полезные виды варенья. Так, в тыквенном есть витамин T, улучшающий обмен веществ и способствующий похудению. В абрикосовом варенье содержится много клетчатки, которая улучшает работу кишечника, каротин и калий. В малиновом варенье есть салициловая кислота, витамин C, калий и кальций, оно обладает жаропонижающим свойством. В брусничном содержится пектин, выводящий вредные вещества из кишечника, оно имеет противовоспалительное свойство. Также полезными видами варенья назвали смородиновое, облепиховое, вишнёвое и из грецких орехов.