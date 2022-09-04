Ещё 348 случаев заражения коронавирусом выявили в Амурской области

За последние сутки в Приамурье обнаружили 348 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная информация на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась семи амурчанам. Выздоровело 162 человека. Смертей не зарегистрировано. Всего же с начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 114 186 случаев заражения коронавирусом, из которых 764 оказались смертельными.

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#COVID 19

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Юлия Медведева