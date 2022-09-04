Ещё 348 случаев заражения коронавирусом выявили в Амурской области
В области продолжается рост заболеваемости
За последние сутки в Приамурье обнаружили 348 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная информация на портале стопкоронавирус.рф.
Госпитализация потребовалась семи амурчанам. Выздоровело 162 человека. Смертей не зарегистрировано.
Всего же с начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 114 186 случаев заражения коронавирусом, из которых 764 оказались смертельными.
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