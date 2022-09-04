Выставки, концерты и мастер-классы: в дни ВЭФ запланирована насыщенная программа

— В дни проведения VII Восточного экономического форума состоится фестиваль «Владивостокские сезоны». Музыкальные концерты, фотовыставки, мастер-классы – десятки мероприятий пройдут для жителей и гостей столицы Дальнего Востока, – отметил Шестаков.

Часть проектов пройдёт на площадке «Улицы Дальнего Востока», которая традиционно развернулась на острове Русский.

Праздничные мероприятия в городе начались уже сегодня. Во Владивостоке проходит фестиваль детства и юношества «Я, мы, тигр».

— В преддверии ВЭФ и к началу нового учебного года мы проводим большой фестиваль детства и юношества «Я, мы, тигр». Он проходит сегодня, 4 сентября. В течение всего дня в центре города будет работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади, – рассказал мэр Владивостока.