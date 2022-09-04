Амурчанина будут судить за истязание 15-летней дочери

39-летний житель Белогорска обвиняется в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», сообщает прокуратура Амурской области.

Выяснилось, что мужчина жестоко обращался со своей 15-летней дочерью, наказывал её, избивал и причинял психические страдания. Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрит Белогорский городской суд. За такое преступление амурчанину грозит до трёх лет лишения свободы.

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Кристина Хасуева