На Камчатке шесть туристов погибли при восхождении на вулкан
Возбуждено уголовное дело
На Камчатке при восхождении на Ключевской вулкан погибли шесть туристов, они сорвались с высоты. Ещё четыре человека живы и в сознании, но у одного из них сломана нога, сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что происшествие случилось на высоте около 4 150 метров. К месту происшествия отправились две группы спасателей, в их распоряжении четыре единицы техники.
Известно, что 30 августа группа из десяти туристов, прибывших из семи регионов страны, и двух гидов из туристической компании Новосибирска начала восхождение на вулкан. Накануне девять из 12 человек продолжили восхождение с высоты 3,3 тысячи метров, остальные остались на базе.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Просмотров всего: 110