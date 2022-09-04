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На Камчатке шесть туристов погибли при восхождении на вулкан

Возбуждено уголовное дело

На Камчатке шесть туристов погибли при восхождении на вулкан
Фото: Главное управление МЧС по Камчатскому краю

На Камчатке при восхождении на Ключевской вулкан погибли шесть туристов, они сорвались с высоты. Ещё четыре человека живы и в сознании, но у одного из них сломана нога, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что происшествие случилось на высоте около 4 150 метров. К месту происшествия отправились две группы спасателей, в их распоряжении четыре единицы техники.

Известно, что 30 августа группа из десяти туристов, прибывших из семи регионов страны, и двух гидов из туристической компании Новосибирска начала восхождение на вулкан. Накануне девять из 12 человек продолжили восхождение с высоты 3,3 тысячи метров, остальные остались на базе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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#Дальний Восток #происшествия

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