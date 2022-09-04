На Камчатке шесть туристов погибли при восхождении на вулкан

Уточняется, что происшествие случилось на высоте около 4 150 метров. К месту происшествия отправились две группы спасателей, в их распоряжении четыре единицы техники.

Известно, что 30 августа группа из десяти туристов, прибывших из семи регионов страны, и двух гидов из туристической компании Новосибирска начала восхождение на вулкан. Накануне девять из 12 человек продолжили восхождение с высоты 3,3 тысячи метров, остальные остались на базе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».