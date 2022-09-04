Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:54 0

Ревнивая амурчанка ударила мужа ножом

Дело направлено в суд

Ревнивая амурчанка ударила мужа ножом
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Свободненского района передала в суд дело 21-летней местной жительницы. Девушка в порыве ревности ударила своего супруга ножом в живот.

В июле 2022 года в городе президентского внимания разыгралась настоящая драма. Компания друзей отдыхала у супругов в гостях. Жена ушла спать, а мужчины продолжили праздник. Женщина проснулась среди ночи и обнаружила, что супруга нет дома. Она сразу заподозрила измену.

Спустя некоторое время муж в компании своего друга вернулся домой, но оправданиям супруга не поверила. Обвиняемая взяла нож, чтобы испугать «изменника», а во время ссоры достала его и ударила мужа в живот. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь. На ревнивицу завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Просмотров всего: 101

#криминал #происшествия #Свободный #суды

распечатать


Общество

В Свободном создают новый мурал
Происшествия

В Завитинске бармен придорожного кафе обокрала посетительницу
Происшествия

В Якутии с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда
Происшествия

Амурчанки отдали лже-родственникам полтора миллиона рублей