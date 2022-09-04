Ревнивая амурчанка ударила мужа ножом

Прокуратура Свободненского района передала в суд дело 21-летней местной жительницы. Девушка в порыве ревности ударила своего супруга ножом в живот.

В июле 2022 года в городе президентского внимания разыгралась настоящая драма. Компания друзей отдыхала у супругов в гостях. Жена ушла спать, а мужчины продолжили праздник. Женщина проснулась среди ночи и обнаружила, что супруга нет дома. Она сразу заподозрила измену.

Спустя некоторое время муж в компании своего друга вернулся домой, но оправданиям супруга не поверила. Обвиняемая взяла нож, чтобы испугать «изменника», а во время ссоры достала его и ударила мужа в живот. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь. На ревнивицу завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.