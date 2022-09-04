Василий Орлов: «Строительство катка на территории АмГУ стартует в конце сентября»

Губернатор Василий Орлов провёл совещание, на котором обсудили строительство ледовой арены на территории АмГУ и спортивно-оздоровительного центра в селе Чигири, сообщает региональное правительство.

На самый большой в Приамурье спортивно-оздоровительный комплекс, который возведут в Чигирях, проектно-сметная документация готова на 18 %. Его строительство начнётся в августе 2023 года, а сдать объект планируют в декабре 2024 года. Примерная площадь будущего комплекса – 4 500 квадратных метров. Здесь будут универсальный зал с трибунами для зрителей на 700 посадочных мест, тренировочный и тренажёрный залы, медицинский кабинет, восстановительный комплекс с сауной, душевые, раздевалки, тренерские, инвентарные и технические помещения.

Проектно-сметная документация на строительство катка Амурского госуниверситета готова более чем на 60 %. Как рассказал глава области, подрядчик уже может готовить строительную площадку, а строительство начнётся после прохождения государственной экспертизы.

― Строительство катка на территории АмГУ стартует в конце сентября. Новая ледовая арена будет включать в себя стандартное хоккейное поле, зрительские трибуны на 300 посадочных мест, четыре раздевалки, тренажёрный зал, подсобные помещения и душевые. Открыть её планируем в 2024 году, – сказал Василий Орлов.

Кроме того, губернатор поручил доработать проект фасада здания, разместить на нём логотип и сделать подсветку.