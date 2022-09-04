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Байкерский сезон закрыли в Амурской области

Праздник прошёл в Белогорске

Байкерский сезон закрыли в Амурской области
Фото: администрация города Белогорска

В субботу, 3 сентября, в Белогорске прошло закрытие мотосезона. На праздник собрались байкеры из Благовещенска, Свободного, Циолковского, Биробиджана и Приморского края, сообщили в пресс-службе администрации Белогорска.

На главной площади города собралось около 100 мотолюбителей и в пять раз больше зрителей. Такие мероприятия всегда привлекают много гостей. Организатор – мотоклуб «Рыцари дорог». Он установил фотозоны, провел конкурсы и показательные выступления.

Байкерский сезон на Дальнем Востоке открыли 21 мая в Белогорске. Сейчас официально прошло закрытие, но это не значит, что железные кони будут пылиться в гаражах до весны.

— Хороший был сезон. Всегда закрытие сезонов проходит с грустью, но нам есть, что вспомнить, и ещё есть целый месяц теплой погоды, будем встречаться, – поделился один из байкеров под псевдонимом Юджин.

Фото: администрация города Белогорска

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#Белогорск #праздники #транспорт

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