Василий Орлов призвал чаще напоминать детям правила поведения на воде

В правительстве Амурской области подвели итоги купального сезона. В этом году в регионе организовали 21 официальное место отдыха у воды, рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Севостьянов.

Он уточнил, что в местах отдыха установили стенды с правилами поведения на воде, наблюдательные вышки, на которых находились спасательные средства, также там дежурили матросы-спасатели. Кроме того, патрулировали и 144 неофициальных места отдыха, здесь установили знаки «Купаться запрещено». Отмечается, что лето 2022 года было схоже с летом 2020 года, поэтому сравнивали эти периоды.

Этим летом на воде погибли 35 человек, в числе которых пять детей. 23 амурчанина погибли из-за несоблюдения правил поведения на воде, а также из-за купания в незнакомых водоёмах. Семь человек утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом причина гибели детей комплексная: отсутствие настороженности во время купания и пренебрежение возможными опасностями. При этом бывает, что более подготовленные дети бросают вызов более слабым. В этом случае дети, заставшие трагедию на берегу, пугаются и убегают.

― Наши дети не только должны знать правила поведения на воде, но уметь хорошо плавать и правильно реагировать на критические ситуации. Нужно усилить профилактическую работу в школах, активно привлекать к этому родителей, проводить совместные тематические классные часы. При подготовке к следующему купальному сезону – организовать в несанкционированных местах общественные спасательные посты из добровольцев, которые проходят специальную подготовку в учебно-методическом центре Главного управления МЧС, – сказал Василий Орлов.

Также глава региона поручил в следующем году подготовить зону отдыха у Чигиринского водохранилища.