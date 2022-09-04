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4сентября
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сегодня, 13:22 0

Медикам в Амурской области компенсируют первоначальный взнос по ипотеке

Программу обещают запустить до конца года

Медикам в Амурской области компенсируют первоначальный взнос по ипотеке
Фото: Амур.инфо

В нескольких муниципалитетах Приамурья медицинским работникам с высшим и средним специальным образованием помогут компенсировать первоначальный взнос по дальневосточной и сельской ипотекам. Программу планируют запустить до конца этого года, сообщает министерство экономического развития Амурской области.

Единовременная выплата будет снижать ипотечную ставку до 0,1 процента и компенсировать до 300 тысяч рублей первоначального взноса. Для начала такие условия будут действовать для Мазановского, Михайловского, Константиновского и Октябрьского районов, а также Бурейского и Ромненского муниципальных округов. В дальнейшем планируют рассмотреть другие территории. Программу разрабатывают по поручению губернатора Василия Орлова.

Воспользоваться помощью государства смогут специалисты, у которых на данный момент нет своего жилья, а также медики, участвовавшие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» более трёх лет назад.

— Реализовать программу планируем в несколько этапов. Прежде всего жилищные условия поможем улучшить специалистам на территориях с кадровым дефицитом более 15 процентов. Сегодня в это число входят Мазановский, Михайловский, Константиновский и Октябрьский районы, а также Бурейский и Ромненский муниципальные округа. В дальнейшем рассматриваем возможность расширения этой меры на остальные территории с потребностью в кадрах, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

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