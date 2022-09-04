В Свободном создают новый мурал

В социальных сетях стали публиковать фото, сделанные в Свободном на улице 50 лет октября, 39/1. Там художники приступили к созданию мурала – огромной картины, которая украсит одну из стен многоквартирного дома.

Картина настолько велика, что художники используют автокран, чтобы добраться до её верхнего края. Уже сейчас видно, что главным героем мурала будет зеленокожая девушка. Её окружают амурская тайга, знаменитые лотосы Комарова, бабочки и камыши.

Корреспондент Амур.инфо связался с пресс-службой мэрии Свободного. Там пояснили, что это четвертый в городе мурал, созданный за последние два года в рамках проекта «Раскрасим все».

— Сначала проводят конкурс среди детей по созданию эскизов, а потом профессиональные художники наносят рисунки на дома, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Автором этой картины стала Анна Фурман.