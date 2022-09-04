В Завитинске бармен придорожного кафе обокрала посетительницу

В Завитинске раскрыли кражу. Виновницей оказалась бармен кафе, в котором отдыхала потерпевшая. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статьей уголовного кодекса, сообщили в амурской полиции.

В дежурную часть города Завитинска обратилась жительница Приморья. Женщина рассказала, что оставила сумку с кошельком в кафе, а когда вернулась, чтобы забрать свои вещи, обнаружила, что кошелёк пуст. Сотрудники сразу прибыли на место происшествия и установили, что чужое имущество присвоила бармен заведения.

Деньги вернули законной владелице, а похитительницу отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.