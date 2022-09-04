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4сентября
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сегодня, 11:10 0

В Благовещенске на Студенческой ограничат движение

Сначала перекроют одну полосу, а потом другую

В Благовещенске на Студенческой ограничат движение
Фото: Амур.инфо

В мэрии Благовещенска предупреждают о том, что с понедельника, 5 сентября, будет ограничен проезд на перекрёстке Игнатьевское шоссе – Студенческая.

— Полосы будут перекрывать поочередно. Утром ограничат ½ проезжей части Игнатьевского шоссе со стороны Институтской, вечером перекроют полосу со стороны улицы Промышленной, – пояснили в администрации областного центра.

Там добавили, что ограничение движения связано с ремонтными работами. Подрядная организация уложит на участке нижний слой асфальтобетона.

Проезд на этом участке планируют открыть во вторник, 6 сентября.

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#дороги #строительство

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