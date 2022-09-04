В Благовещенске на Студенческой ограничат движение

В мэрии Благовещенска предупреждают о том, что с понедельника, 5 сентября, будет ограничен проезд на перекрёстке Игнатьевское шоссе – Студенческая.

— Полосы будут перекрывать поочередно. Утром ограничат ½ проезжей части Игнатьевского шоссе со стороны Институтской, вечером перекроют полосу со стороны улицы Промышленной, – пояснили в администрации областного центра. Там добавили, что ограничение движения связано с ремонтными работами. Подрядная организация уложит на участке нижний слой асфальтобетона. Проезд на этом участке планируют открыть во вторник, 6 сентября.

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#дороги #строительство

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Юлия Медведева