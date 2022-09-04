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4сентября
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сегодня, 10:38 0

Россияне чаще всего проводили отпуск, не выезжая за границу

А для путешествий за рубеж выбирали только пять стран

Россияне чаще всего проводили отпуск, не выезжая за границу
Фото: Амур.инфо

Этим летом, как и предыдущим, туристы для отдыха чаще всего выбирают Россию. Итоги летних отпусков подвела Ассоциация Туроператоров, сообщает РИА «Новости».

Эксперты отметили, что в выездном туризме образовалась ситуация острого дефицита авиаперевозок, поэтому у россиян остался выбор лишь из пяти массовых направлений. За границей отдохнули около 3,5 миллиона человек.

На первом месте оказалась Турция. Эту страну для отдыха выбрали 2,1 миллиона российских туристов. Вторая по популярности страна – Абхазия. Здесь побывали около 800 тысяч человек. Третье место заняли Объединённые Арабские Эмираты, здесь отдохнули 170-180 тысяч россиян (в два раза больше, чем прошлым летом). На четвёртом месте – Египет, сюда приехали около 100 тысяч туристов, на пятом – Мальдивы, здесь отдохнули около 55 тысяч россиян.

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#отдых #туризм

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