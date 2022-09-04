Россияне чаще всего проводили отпуск, не выезжая за границу

Эксперты отметили, что в выездном туризме образовалась ситуация острого дефицита авиаперевозок, поэтому у россиян остался выбор лишь из пяти массовых направлений. За границей отдохнули около 3,5 миллиона человек.

На первом месте оказалась Турция. Эту страну для отдыха выбрали 2,1 миллиона российских туристов. Вторая по популярности страна – Абхазия. Здесь побывали около 800 тысяч человек. Третье место заняли Объединённые Арабские Эмираты, здесь отдохнули 170-180 тысяч россиян (в два раза больше, чем прошлым летом). На четвёртом месте – Египет, сюда приехали около 100 тысяч туристов, на пятом – Мальдивы, здесь отдохнули около 55 тысяч россиян.