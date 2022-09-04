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сегодня, 09:39 0

Россиянам объяснили, как можно снизить плату за мусор

Или получить перерасчёт по ЖКХ

Россиянам объяснили, как можно снизить плату за мусор
Фото: Амур.инфо

Генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев рассказал, что россияне имеют законное право на сокращение платежей и получение перерасчёта за вывоз мусора, сообщает агентство «Прайм».

Так, если в вашей квартире никто не жил более пяти дней, можно запросить перерасчёт за этот период. Для этого нужно предоставить документ, который подтверждает факт вашего отсутствия. Например, билеты на самолёт или поезд, справка о командировке и другое. Документы можно отдать в управляющую компанию, расчётный центр или региональному оператору ТБО. Как отметил эксперт, чаще всего суд встаёт на сторону жильцов, но в большинстве случаев перерасчёт делают без судебных разбирательств.

В случае если у вас высокий тариф, специалист также советует выяснить, производится ли переработка, сортировка и раздельный сбор мусора. Если нет, то вы можете потребовать делать это или же снизить тариф.

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#ЖКХ

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