Амурчане могут получить «Пушкинскую карту» в областной научной библиотеке

Оформить «Пушкинскую карту» жители Приамурья могут, обратившись в электронный читальный зал Амурской областной научной библиотеки, сообщает пресс-служба минкультуры региона.

Уже год в России действует культурная программа «Пушкинская карта». Она позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи, филармонии, кинотеатры страны за счет средств федерального бюджета.

Для оформления виртуальной «Пушкинской карты» жителям области следует обратиться в электронный читальный зал Амурской областной научной библиотеки.

Подробности по телефону 8 (4162) 23-73-91 или по ссылке.