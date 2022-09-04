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сегодня, 07:53 0

Амурчане могут получить «Пушкинскую карту» в областной научной библиотеке

Здесь начал работу пункт оформления

Амурчане могут получить «Пушкинскую карту» в областной научной библиотеке
Фото: Культура.РФ

Оформить «Пушкинскую карту» жители Приамурья могут, обратившись в электронный читальный зал Амурской областной научной библиотеки, сообщает пресс-служба минкультуры региона.

Уже год в России действует культурная программа «Пушкинская карта». Она позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи, филармонии, кинотеатры страны за счет средств федерального бюджета.

Для оформления виртуальной «Пушкинской карты» жителям области следует обратиться в электронный читальный зал Амурской областной научной библиотеки.

Подробности по телефону 8 (4162) 23-73-91 или по ссылке.

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#концерты #культура

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