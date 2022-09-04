Амурчане могут получить «Пушкинскую карту» в областной научной библиотеке
Здесь начал работу пункт оформления
Оформить «Пушкинскую карту» жители Приамурья могут, обратившись в электронный читальный зал Амурской областной научной библиотеки, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
Уже год в России действует культурная программа «Пушкинская карта». Она позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи, филармонии, кинотеатры страны за счет средств федерального бюджета.
Для оформления виртуальной «Пушкинской карты» жителям области следует обратиться в электронный читальный зал Амурской областной научной библиотеки.
Подробности по телефону 8 (4162) 23-73-91 или по ссылке.
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