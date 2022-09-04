В Амурской области в сентябре могут вспыхнуть лесные пожары

Рослесхоз опубликовал прогноз возможных лесных пожаров в субъектах России. В него попала и Амурская область.

— Прогноз разработан специалистами Авиалесоохраны на основе данных Росгидромета о температуре и осадках за август и на сентябрь и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов с целью усиления работы региональных лесных ведомств, органов региональной и муниципальной власти в области противопожарной пропаганды и агитации, мониторинга лесных и прилегающих территорий, информирования населения о пожарных рисках по условиям погоды и необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, – сообщил Рослесхоз.

Помимо Амурской области, от лесных пожаров могут пострадать и другие субъекты Дальнего Востока: Камчатский, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Сахалинская область и Еврейская автономия, а также Республика Бурятия.