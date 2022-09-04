Наши на Украине: майор Артур Файзуллин

Майор Артур Равилевич Файзуллин – кадровый офицер, заместитель командира танкового батальона 35-ой армии Восточного военного округа. За свои подвиги в ходе Специальной военной операции он получил две правительственные награды: орден Мужества и медаль «За отвагу».

25 февраля, уже на следующий день после начала СВО, танк майора Файзуллина сопровождал колонну 35-ой армии. На маршруте между населёнными пунктами Павлович и Вильча колонна была обстреляна из засады. Ответным огнём танк майора Файзуллина уничтожил два танка противника.

На следующий день, 26 февраля, российская батальонно-тактическая группа нос к носу столкнулась с аналогичным подразделением противника. Экипаж майора Файзуллина снова первым открыл огонь и в ходе завязавшегося боя уничтожил ещё два танка, сообщает Военный комиссариат Амурской области.