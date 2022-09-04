Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:03 0

Наши на Украине: майор Артур Файзуллин

Амур.инфо рассказывает об амурчанах, отличившихся в ходе СВО

Наши на Украине: майор Артур Файзуллин
Фото: Военный комиссариат Амурской области

Майор Артур Равилевич Файзуллин – кадровый офицер, заместитель командира танкового батальона 35-ой армии Восточного военного округа. За свои подвиги в ходе Специальной военной операции он получил две правительственные награды: орден Мужества и медаль «За отвагу».

25 февраля, уже на следующий день после начала СВО, танк майора Файзуллина сопровождал колонну 35-ой армии. На маршруте между населёнными пунктами Павлович и Вильча колонна была обстреляна из засады. Ответным огнём танк майора Файзуллина уничтожил два танка противника.

На следующий день, 26 февраля, российская батальонно-тактическая группа нос к носу столкнулась с аналогичным подразделением противника. Экипаж майора Файзуллина снова первым открыл огонь и в ходе завязавшегося боя уничтожил ещё два танка, сообщает Военный комиссариат Амурской области.

Просмотров всего: 98

#Украина #армия #наши_V_спецоперации

распечатать


Общество

Василий Орлов посетил открытие мемориальной доски амурскому военному
наши_V_спецоперации

Наши на Украине: старший прапорщик Алексей Овсиенко
наши_V_спецоперации

#наши_V_спецоперации: новая рубрика об амурских военных

наши_V_спецоперации

Наши на Украине: рядовой Егор Ткачёв