В амурской столице отметили День окончания Второй мировой войны

В Благовещенске в субботу, 3 сентября, прошли мероприятия, посвящённые Дню окончания Второй мировой войны и 77-й годовщине Победы над милитаристской Японией, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Амур.инфо

К бронекатеру Амурской Краснознаменной речной флотилии, мемориалу воинам-амурцам и памятнику труженикам тыла на площади Победы возложили венки и цветы. Память воинов почтили минутой молчания, после прозвучали оружейные залпы. Также Ассоциация пожилых людей впервые в Благовещенске организовала акцию «Часовые памяти». Финалом мероприятий стала акция «Цветы на воде».

Фото: Амур.инфо

― Вечная слава тем, кто не вернулся с войны, благодарность и низкий поклон всем ныне живущим ветеранам! Спасибо вам за мирную жизнь, за настоящее и будущее нашей страны!, – сказал мэр Олег Имамеев.

Фото: Амур.инфо