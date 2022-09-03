Василий Орлов поздравил амурчан с днём окончания Второй мировой войны

3 сентября 1945 года окончилась Вторая мировая война. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что этот день особенно важен для всех дальневосточников.

— В боях с милитаристской Японией участвовали более полутора миллиона человек. Среди солдат было много наших земляков. Они героически сражались, проявляя мужество и самоотверженность, и освободили Маньчжурию, Северный Китай, Корею, Южный Сахалин и Курильские острова, – отметил Василий Александрович. – Жаль, что уроки истории помнят не все. Сегодня внукам и правнукам поколения победителей снова приходится защищать мир от националистской болезни. Только объединившись все вместе, мы сможем вновь победить фашизм! Помним и чтим всех, кто отдал свои жизни за мирное небо и наше будущее.

Фото: телеграм-канал Василия Орлова