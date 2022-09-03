В субботу, 3 сентября, во второй половине дня на мосту через Зею произошло два ДТП. Возможно, есть пострадавшие. В соцсетях амурчане пишут о том, что движение на выезде из Благовещенска затруднено, образовалась пробка

«На Зейском мосту ДТП. Грузовик зацепил мотоцикл. Сообщается, что рядом с мотоциклом лежит девушка», – пишут администраторы телеграм-канала «dpskontrol_28rus». Фото: телеграм-канал «dpskontrol_28rus». О втором ДТП рассказали в ГИБДД. —Сегодня в 13:26 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе «подъезд к городу Благовещенску» на 124 километре 450 метре произошло столкновение двух транспортных средств: Nissan Note и Toyota Corolla. В ДТП люди не пострадали, – сообщили в Госавтоинспекции.

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#ДТП #транспорт

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Юлия Медведева