В Благовещенске Игнатьевское шоссе открыли для движения
С понедельника автобусы вернутся на прежние маршруты
В Благовещенске для автомобилистов открыли участок Игнатьевского шоссе между Дьяченко и Тепличной. С понедельника, 5 сентября, автобусные маршруты вернутся на прежние схемы движения.
- маршрут № 8: улица Калинина – Игнатьевское шоссе – далее по утверждённому маршруту;
- маршрут № 38/38А: улица Мухина – Игнатьевское шоссе – улица Василенко – улица Институтская – улица Текстильная – далее по утверждённому маршруту.
В городской администрации уточняют, что ремонт Игнатьевского шоссе продолжается. Временно не работает светофор на перекрёстке Игнатьевское шоссе – Кантемирова. Также специалисты проводят разработку и устройство основания для дальнейшего асфальтирования на перекрестке Игнатьевское шоссе – Студенческая, работы по фрезерованию на участке между Дьяченко и Мухина. А на Тепличной – Игнатьевском шоссе дорожники уже укладывают асфальтобетон.
Фото: администрация Благовещенска
Водителей призывают быть предельно осторожными и внимательными на ремонтируемой дороге, а также соблюдать скоростной режим.
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