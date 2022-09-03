В Благовещенске Игнатьевское шоссе открыли для движения

В Благовещенске для автомобилистов открыли участок Игнатьевского шоссе между Дьяченко и Тепличной. С понедельника, 5 сентября, автобусные маршруты вернутся на прежние схемы движения.

маршрут № 8 : улица Калинина – Игнатьевское шоссе – далее по утверждённому маршруту;

: улица Калинина – Игнатьевское шоссе – далее по утверждённому маршруту; маршрут № 38/38А: улица Мухина – Игнатьевское шоссе – улица Василенко – улица Институтская – улица Текстильная – далее по утверждённому маршруту.

В городской администрации уточняют, что ремонт Игнатьевского шоссе продолжается. Временно не работает светофор на перекрёстке Игнатьевское шоссе – Кантемирова. Также специалисты проводят разработку и устройство основания для дальнейшего асфальтирования на перекрестке Игнатьевское шоссе – Студенческая, работы по фрезерованию на участке между Дьяченко и Мухина. А на Тепличной – Игнатьевском шоссе дорожники уже укладывают асфальтобетон.

Фото: администрация Благовещенска

Водителей призывают быть предельно осторожными и внимательными на ремонтируемой дороге, а также соблюдать скоростной режим.