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В Якутии с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда

Проводится доследственная проверка

В Якутии с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета

В Республике Саха (Якутия) в субботу, 3 сентября, около 4:00 по местному времени с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда сообщением Нижний Бестях – Алдан. Проводится доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета.

Происшествие случилось на 719 километре пикета № 8 станции «Олень». Всего в составе было 53 вагона. Пострадавших нет. Но железнодорожные пути из-за случившегося повредились.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По результатам поверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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