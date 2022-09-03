В Якутии с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета

В Республике Саха (Якутия) в субботу, 3 сентября, около 4:00 по местному времени с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда сообщением Нижний Бестях – Алдан. Проводится доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета.

Происшествие случилось на 719 километре пикета № 8 станции «Олень». Всего в составе было 53 вагона. Пострадавших нет. Но железнодорожные пути из-за случившегося повредились.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По результатам поверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета