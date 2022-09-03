Василий Орлов призвал аграриев подключиться к ремонту дорог местного значения

Губернатор Приамурья во время рабочего визита в Октябрьский район встретился с его жителями и ответил на их вопросы. Самыми волнующими темами оказались дороги, благоустройство дворов и развитие спорта, сообщает областное правительство.

Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Лучников, за последние пять лет финансирование на ремонт и содержание дорог в районе увеличилось более чем в три раза. В этом году на эти цели выделили 452 миллиона рублей. Из них 431,2 миллиона направили на содержание региональных дорог, причем в приоритете дороги вдоль населённых пунктов – Благовещенск – Гомелевка, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка, Екатеринославка – Преображеновка и Варваровка – Преображеновка.

На местные дороги направили 20,6 миллиона рублей. Так, в селе Екатеринославка отремонтировали участок дороги «подъезд к микрорайону Таёжный». В селе Новоалександровка восстанавливают дорожное полотно на улице Ленина, в селе Новомихайловка – на улице Советской. Кроме того, в 2022 году на обустройство школьных остановок выделили 18,3 миллиона рублей.

Глава региона также отметил, что к содержанию местных дорог стоит привлекать и сельхозпроизводителей.

― Многие сельские дороги находятся на уровне полей, поэтому дожди их сильно размывают. Только силами муниципальных или региональных организаций оперативно исправлять такие проблемы сложно. Но в каждой территории есть предприятия, и в Октябрьском районе много сильных сельхозпроизводителей. Включайтесь в эту работу, помогайте содержать местные дороги, по которым сами же и ездите. Мы готовы помочь с финансированием и техникой, – прокомментировал Василий Орлов.

Фото: правительство Амурской области

Также жителей Октябрьского района интересовало благоустройство дворов. Как ответил губернатор, дворовые территории – это собственность жильцов. Приводить дворы в порядок можно на собственные средства или участвовать в программах по благоустройству. Так, зал в клубе села Борисоглебка отремонтировали благодаря инициативному бюджетированию. На работы ушло 1,3 миллиона рублей, средства выделили из областного и местного бюджетов, вложились и местные жители. Как отметила глава сельсовета Ольга Блохина, по программе инициативного бюджетирования в селе реализовали четыре проекта.

Василий Орлов обратил внимание на то, что в селе Екатеринославка нужен ФОК. Он поручил главе Сергею Дементьеву найти земельный участок для его строительства. Также глава области сказал, что на пришкольных территориях нужно оборудовать детские игровые площадки.

― Сегодня в Варваровской школе обсудили тему организации игровых площадок для детей первых-четвертых классов на территориях учебных заведений. С горками, качелями. Школьные территории находятся под охраной, там ведется видеонаблюдение – это идеальное место для времяпрепровождения детей любого возраста, – добавил губернатор.