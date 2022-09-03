Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:06 0

Амурчанки отдали лже-родственникам полтора миллиона рублей

А жительница Белогорска свой миллион сохранила

Амурчанки отдали лже-родственникам полтора миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

Мошенники действовали по классической схеме. Пенсионеркам на стационарные номера звонили неизвестные под видом попавшего в аварию родственника и просили денег для оплаты услуг «следователя», чтобы он посодействовал прекращению уголовного дела

Застигнутые врасплох потерпевшие переводили деньги. За последние три дня амурские полицейские приняли заявления от семи пенсионерок. Они перевели мошенникам в общей сложности один миллион 400 тысяч рублей.

Из всех потерпевших только 71-летняя жительница Белогорска догадалась позвонить родственникам для уточнения поступившей информации. Таким образом амурчанка сберегла один миллион рублей.

По всем фактам хищения денежных средств возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Просмотров всего: 148

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Якутии с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда
Происшествия

Ядовитый паук укусил жителя Благовещенска
Происшествия

В Белогорске дважды за сутки дети попали под колеса авто
Происшествия

Жителя Серышева будут судить за покушение на убийство