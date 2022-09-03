Амурчанки отдали лже-родственникам полтора миллиона рублей

Мошенники действовали по классической схеме. Пенсионеркам на стационарные номера звонили неизвестные под видом попавшего в аварию родственника и просили денег для оплаты услуг «следователя», чтобы он посодействовал прекращению уголовного дела

Застигнутые врасплох потерпевшие переводили деньги. За последние три дня амурские полицейские приняли заявления от семи пенсионерок. Они перевели мошенникам в общей сложности один миллион 400 тысяч рублей.

Из всех потерпевших только 71-летняя жительница Белогорска догадалась позвонить родственникам для уточнения поступившей информации. Таким образом амурчанка сберегла один миллион рублей.

По всем фактам хищения денежных средств возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данных преступлений.