В Благовещенске идёт борьба с расклейкой рекламы в неположенных местах

Как рассказали в администрации Благовещенска, за общественным порядком в областном центре следят 372 камеры, причем большая их часть, а именно 198, размещена в общественных местах. Ещё 44 камеры установлены на автобусных остановках. Благодаря им удается вычислить тех, кто, к примеру, расклеивает рекламу в неустановленных местах.

— Совсем недавно благодаря одной из них удалось увидеть, как нарушитель расклеивал рекламу в неустановленном месте. Его не устроили 104 тумбы для размещения объявлений, расположенные в разных районах города. Запись была получена с камеры на остановке в районе Калинина, 156, – рассказали в мэрии Благовещенска.

Там отметили, что в период с января по июль 2022 года с помощью камер зарегистрировали 260 тысяч административных правонарушений, составлено 54 протокола за расклейку рекламных объявлений в неустановленных местах и наложено административных штрафов на общую сумму около 70 тысяч рублей.