Ядовитый паук укусил жителя Благовещенска

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска, пострадавший от встречи с членистоногим. По словам мужчины, этот паук может быть ядовитым и опасным. Редакция Амур.инфо постаралась разобраться в ситуации.

— Я обнаружил две особи на приусадебном участке в Благовещенске, в районе бывшего центрального рынка. Один из них укусил меня в ладонь. Я почувствовал резкую боль, затем она начала распространяться, и вскоре перестал двигаться большой палец. Затем боль достигла локтя и сохранялась в течение получаса. К вечеру появилась слабость, а наутро все прошло, – рассказал житель областной столицы Андрей.

По словам мужчины, паук очень похож на желтого сака – ядовитого паука, обитающего в местах с жарким климатом.

— Насколько мне известно, для жизни взрослых укус этого паука не представляет угрозы, но что, если он укусит ребенка! А если они начнут размножаться? – беспокоится благовещенец.

Редакции Амур.инфо удалось связаться с биологом Александром Барбаричем, который изучил снимок членистоногого, предоставленный пострадавшим.

— Внешне паук похож не только на Cheiracanthium punctorium (желтосумного колющего паука) или желтого сака, но и на ряд наших видов. Точно сказать нельзя, так как не видно головной части (она в тени) и нельзя соотнести размеры. Поэтому утверждать точно не могу по виду. Действительно, желтый сак в основном обитает в южных широтах западной части России. Учитывая нынешние векторы распространения, появление данного вида в Амурской области, в южной части Амуро-Зейского междуречья, вероятно, так как есть подходящие биомы степного типа. В любом случае необходимо подробней уточнить симптоматику (местные и общие симптомы, их продолжительность), место встречи с пауком и обстоятельства. Я рекомендую поймать самого паука, хоть живого, хоть мертвого, и отнести в лаборатории Роспотребнадзора для изучения, – рассказал Александр Барбарич.

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