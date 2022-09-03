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В ДТП в Благовещенске пострадали люди

Дорогу не поделили на Больничной

В ДТП в Благовещенске пострадали люди
Фото: Скриншот видео телеграм-канала «Autoroadblg»

Обновлено: 12:37

Вечером 2 сентября на перекрестке улиц Зейской и Больничной произошло лобовое столкновение двух иномарок. Сообщается о пострадавших.

— Как они так умудрились? – говорит за кадром автор видео с места ДТП . – Совсем всё в хлам.

На кадрах ролика видно, что у обоих автомобилей серьезно повреждена передняя часть.

В настоящее время корреспондент Амур.инфо ожидает комментарий от Госавтоинспекции.

Новость обновлена

— Вчера, 2 сентября, в 20:05 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома 315 на улице Зейская произошло столкновение двух транспортных средств: Toyota Vitz и Toyota Vitz. В результате ДТП, по предварительной информации, два человека травмированы, – сообщили в городском ГИБДД.

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#ДТП #транспорт

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