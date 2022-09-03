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сегодня, 17:13 0

В селе Владимировка начали ремонтировать улицу Центральную

Ремонт должны завершить до конца октября

В селе Владимировка начали ремонтировать улицу Центральную
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

В селе Владимировка Благовещенского района дорожники начали приводить в порядок улицу Центральную. За неделю специалисты сделали подготовительные работы и восстановили землеполотно, сообщает минтранс Приамурья.

Сейчас рабочие восстанавливают водоотводные боковые придорожные канавы, после они подготовят основание. Во второй половине сентября дорожники начнут укладывать асфальт, укреплять обочины и наносить дорожную разметку.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

― Жители Владимировки знают, что ремонт должен был пройти ещё в прошлом году, но гидрологическая обстановка не позволила приступить к выполнению работ на объекте, из-за паводка контракт пришлось расторгнуть. В этом году мы повторно заключили контракт, подрядчик вышел сильный, в кратчайшие сроки, до конца октября, ремонт дороги будет выполнен, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Дмитрий Лучников.

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#Благрайон #дороги

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