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На трассе в Амурской области ночью сгорела машина

По информации телеграм-каналов, её сгоревший корпус лежит на обочине

На трассе в Амурской области ночью сгорела машина
Фото: Скриншот видео телеграм-канала «svb_news»

В ночь со 2 на 3 сентября в Свободненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие – легковой автомобиль съехал с дороги в кювет, перевернулся на бок и загорелся. Фото и видео с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы.

Отмечается, что информации о пострадавших нет, а само транспортное средство выгорело полностью. Авария произошла в районе Егорьевки.

В ГИБДД факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили, а также сообщили, что никто в этой аварии не пострадал.

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#ДТП #пожары #транспорт

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