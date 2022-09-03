На трассе в Амурской области ночью сгорела машина

В ночь со 2 на 3 сентября в Свободненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие – легковой автомобиль съехал с дороги в кювет, перевернулся на бок и загорелся. Фото и видео с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы.

Отмечается, что информации о пострадавших нет, а само транспортное средство выгорело полностью. Авария произошла в районе Егорьевки.

В ГИБДД факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили, а также сообщили, что никто в этой аварии не пострадал.