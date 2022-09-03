Василий Орлов призвал амурчан прививаться от коронавируса и гриппа

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В рамках работы регионального оперштаба главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова отметила, что в Приамурье в последние две недели зафиксирован резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

— Чаще болеют дети до года и взрослые от 50 лет и старше. Большая часть инфицированных переносят заболевание в виде ОРВИ, – уточнила Ольга Курганова.

Она рекомендовала руководителям предприятий всех форм собственности внедрить масочный режим на рабочих местах.

По данным областного минздрава, сейчас в регионе работают пять инфекционных и четыре провизорных госпиталя на 267 коек. Коечный фонд за последнюю неделю увеличили почти на 50 %. На стационарном лечении в больнице находятся 11,5 % заболевших коронавирусом, лечение «на дому» получают 88,5 % заражённых.

В пресс-службе правительства Амурской области отметили, что в медучреждениях Амурской области есть 30 тысяч доз вакцины от коронавируса, скоро в регион прибудет ещё одна партия: 18 тысяч доз «Спутника V» и более 1 000 доз «Эпи Вак Короны». Недавно в регион также поступила первая партия вакцины от гриппа.

— Ежедневно от коронавируса вакцинируются 300 жителей области, ревакцинируются – 3 000. В очередной раз призываю всех – позаботиться о своем здоровье. Лучше, чем вакцина, защиты от инфекции нет. Специалисты разрешают прививаться от коронавируса и гриппа одновременно, так что за один визит в поликлинику вы обезопасите себя от сразу двух опасных инфекций, – отметил Василий Орлов.