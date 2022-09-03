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3сентября
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сегодня, 13:58 0

План по расселению амурчан из ветхого жилья выполнен почти на 150 %

Об этом сообщили в Минстрое РФ

План по расселению амурчан из ветхого жилья выполнен почти на 150 %
Фото: Амур.инфо

В Амурской области с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилищного фонда переселены более 4,5 тысячи человек.

План по расселению граждан из ветхого жилья в регионе выполнен почти на 150 % от целевого показателя, установленного на 2019 - 2022 годы. Со старта нацпроекта в регионе расселено 87,63 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, новые квартиры получили четыре с половиной тысячи человек, сообщил Минстрой России.

В Амурской области планируют ускоренными темпами выполнить программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

На сегодняшний день проект реализован на территории десяти муниципальных образований Амурской области: в Райчихинске, поселке Прогресс, Ивановском и Ромненском муниципальных округах, Константиновском, Мазановском, Тамбовском, Селемджинском и Шимановском районах.

До конца года программу планируют выполнить в полном объеме в городе Белогорске.

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#недвижимость #строительство

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