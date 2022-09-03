На Мухина в Благовещенске закроют ещё один перекрёсток

Сегодня в Благовещенске для движения транспорта откроют перекресток Мухина – Горького, участок станет доступен после 15:00. Но в воскресенье будет закрыт проезд на Мухина – Октябрьской.

Это связано с продолжающимся ремонтом магистрали. Как следствие, изменятся схемы движения автобусных маршрутов №№ 36/36(О), К. Администрация Благовещенска просит горожан заранее ознакомиться с изменениями в движении общественного транспорта, чтобы планировать свое время. Схема движения маршрута № 36/36(О) : Мухина – Пролетарская – Калинина – Горького – Загородная – Красноармейская – Больничная – далее по маршруту.

: Мухина – Пролетарская – Калинина – Горького – Загородная – Красноармейская – Больничная – далее по маршруту. Схема движения маршрута № К в прямом направлении: Загородная – Северная – Новая – Красноармейская – Артиллерийская – Горького – Комсомольская – Амурская – далее по маршруту.

Загородная – Северная – Новая – Красноармейская – Артиллерийская – Горького – Комсомольская – Амурская – далее по маршруту. Схема движения маршрута № К в обратном направлении: Амурская – Комсомольская – Горького – Новая – Северная – Загородная – далее по маршруту.

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Елена Попович