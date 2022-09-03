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Японскому журавлю из Амурской области привезли невесту из Якутии

Самка по имени Нико поселилась в Муравьёвском заказнике

Японскому журавлю из Амурской области привезли невесту из Якутии
Фото: Дирекция ООПТ Амурской области

Самочку японского журавля из Якутии в Приамурье привезли специально для потенциального жениха по кличке Снеговик. Орнитологи рассчитывают, что птицы создадут пару и принесут потомство.

Доставка журавля из Якутии была непростой: его везли в пассажирском самолёте в багажном отсеке для перевозки животных. При транспортировке птица находилась в закрытой, вентилируемой коробке с отрегулированной температурой. Во избежание стресса ящик не открывали всю дорогу. Перелет занял два часа. На месте её приняли специалисты Муравьёвского парка.

Нико была рождена в якутском зоопарке «Орто-Дойду» имени В.Г. Алексеева в 2015 году и жила до переезда со своим братом в одном вольере. Нико и Мико – первые птенцы их родителей Сакуры и Ямахико, которые переехали в «Орто-Дойду» из Московского зоопарка.

— Наконец-то Снеговику, уже входящему в половозрелый возраст, нашлась потенциальная супруга. Сейчас она уверенно себя чувствует вблизи своих диких сородичей, иногда даже откликается на их голоса, которые разносятся на расстояния в несколько километров. Сейчас идёт сложный процесс формирования пары, который может длиться долгое время. Нико несколько старше своего будущего партнера, но Снеговик имеет опыт выживания в дикой природе, поэтому обе птицы смогут передать свои навыки друг другу. Мы очень надеемся, что журавли начнут долгую совместную жизнь в одном вольере, – рассказал координатор по научной и исследовательской деятельности Муравьёвского парка устойчивого природопользования Сергей Рындов.

Фото: Дирекция ООПТ Амурской области

Специалисты Дирекции ООПТ Амурской области рассказывают, что создание пары вовсе не прихоть ученых. Это делается в целях выпуска их потомства в дикую природу. Последние данные показывают, что такие выпуски имеют определенный успех, а выживаемость выпущенных птиц довольно высока, если делать это правильно. Японский журавль находится под угрозой полного исчезновения, относится к особо охраняемым видам и внесен в Красную книгу России. Вид охраняется международным и национальным законодательствами.

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#природа #животные #экология

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