Жители Белогорья хотят заниматься спортом не только зимой

В редакцию Амур.инфо обратился неравнодушный амурчанин и поделился проблемой, с которой столкнулись жители села Белогорье. Их не устраивает, что спорткомплекс, расположенный на территории села, работает лишь в отопительный сезон, а летом его закрывают, и жители не могут ходить в бассейн, посещать игровые, теннисные, тренажерные залы, стрелковый тир и сауну.

— В Белогорье есть спорткомплекс с бассейном, с тренажерными залами, с волейбольной площадкой и теннисными столами. Но работает он только в отопительный сезон. Можно догадаться, что бассейн подогревается, а летом системы подогрева нет, но тренажерные залы и спортивные площадки должны работать летом, – уверен Андрей Полазник.

По словам мужчины, он уже уточнял этот вопрос в администрации Белогорья. Ничего конкретного ему там пояснить не смогли.

Житель Белогорья считает, что перерыв в работе спорткомплекса не нравится многим, потому что туда всегда ходят очень много людей.

— Бассейн здесь всегда был востребован. Вообще, село само по себе большое и популярное. Рядом расположены села: Новотроицкое, Новопетровка, Егорьевка, Новинка, жителям которых удобней съездить на тренировку сюда, потому что это значительно ближе, чем ехать до города. Я знаю жителей Белогорья, которые минимум три раза в неделю ездят в тренажерные залы в Благовещенск, хотя он есть здесь. Сюда всегда ездили люди, чтобы купаться. Люди с космодрома, когда ездили в Благовещенск, всегда заезжали поплавать в бассейне, пока в Циолковском не появился комплекс с бассейном, – объясняет мужчина.

Фото: Амурская областная спортивная школа

Волнует мужчину и тот факт, что молодежь села Белогорье лишена возможности заниматься в спорткомплексе, когда у них летние каникулы и масса свободного времени.

Благовещенец считает, что не использовать уже готовый спорткомплекс по меньшей мере неразумно. В то время, когда в области борются за здоровый образ жизни, физическую активность, строят спортивные площадки.

Сам он пока ходит в зал в центре Благовещенска. Однако гораздо удобнее было бы заниматься в спорткомплексе в Белогорье.

— Нужно, чтобы министерство спорта обратило на это внимание и организовало нормальную работу комплекса, – добавляет Андрей Михайлович.

Корреспондент Амур.инфо передал обращение благовещенца в министерство спорта Амурской области. Там ситуацию прокомментировали следующим образом.

— Подогрев воды в бассейне села Белогорье осуществляется за счет централизованной системы теплоснабжения. В связи с этим бассейн может функционировать только в отопительный период. Администрацией Амурской областной спортивной школы, в ведении которой находится ОСК «Белогорье», прорабатывался вопрос о внедрении новой системы подогрева воды, но реализация данного проекта является достаточно дорогостоящей. Он будет выполнен при наличии необходимых средств, – ­сообщает пресс-служба амурского минспорта.

В остальном работа спорткомплекса от отопительного сезона не зависит. Он не работает три месяца в году по другим причинам.

— Спортивный комплекс оказывает услуги населению (тренажерный и спортивный зал, зал для занятий настольным теннисом) в течение девяти месяцев: с сентября по май. В остальное время в ОСК проводятся подготовительные работы к предстоящему сезону: покраска, побелка, ремонтные работы, ­– сообщают в министерстве спорта Амурской области.