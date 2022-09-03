Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:41 0

Миллион за содействие – МВД России объявило награду за помощь в розыске

В списке особо опасных преступников: убийцы, истязатели и насильники

Миллион за содействие – МВД России объявило награду за помощь в розыске
Фото: Амур.инфо

Список опасных преступников опубликовало МВД России на официальном сайте. За помощь в их розыске граждане получат миллион рублей.

За пытки и жестокие убийства военнослужащих Российской Федерации разыскиваются украинцы, уроженцы Харькова: Величко Сергей Олегович 1994 года рождения и Немичев Константин Витальевич 1996 года рождения.

Фото: МВД России

С полным списком разыскиваемых преступников можно ознакомиться здесь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.

Просмотров всего: 994

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Якутии с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда
Происшествия

Амурчанки отдали лже-родственникам полтора миллиона рублей
Происшествия

Ядовитый паук укусил жителя Благовещенска
Происшествия

В Белогорске дважды за сутки дети попали под колеса авто