Миллион за содействие – МВД России объявило награду за помощь в розыске

За пытки и жестокие убийства военнослужащих Российской Федерации разыскиваются украинцы, уроженцы Харькова: Величко Сергей Олегович 1994 года рождения и Немичев Константин Витальевич 1996 года рождения.

Фото: МВД России

С полным списком разыскиваемых преступников можно ознакомиться здесь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.