Миллион за содействие – МВД России объявило награду за помощь в розыске
В списке особо опасных преступников: убийцы, истязатели и насильники
Список опасных преступников опубликовало МВД России на официальном сайте. За помощь в их розыске граждане получат миллион рублей.
За пытки и жестокие убийства военнослужащих Российской Федерации разыскиваются украинцы, уроженцы Харькова: Величко Сергей Олегович 1994 года рождения и Немичев Константин Витальевич 1996 года рождения.
Фото: МВД России
С полным списком разыскиваемых преступников можно ознакомиться здесь.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.
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