Почти три сотни благовещенских дворов нуждаются в ремонте

В амурской столице завершился прием предложений от горожан для участия в программе «1 000 дворов» в 2023 году.

В управление ЖКХ поступило 278 заявок от благовещенцев, которые выдвинули свои дворы на участие в программе в следующем году. Теперь общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды предстоит оценить эти предложения. Те дворы, что по итогу отберет комиссия, будут обновлены и благоустроены в следующем году.

В этом году благодаря программе «1 000 дворов», инициированной заместителем председателя Правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, в Благовещенске обновляют 50 территорий.