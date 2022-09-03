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3сентября
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сегодня, 08:29 0

Почти три сотни благовещенских дворов нуждаются в ремонте

Так считают местные жители

Почти три сотни благовещенских дворов нуждаются в ремонте
Фото: Амур.инфо

В амурской столице завершился прием предложений от горожан для участия в программе «1 000 дворов» в 2023 году.

В управление ЖКХ поступило 278 заявок от благовещенцев, которые выдвинули свои дворы на участие в программе в следующем году. Теперь общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды предстоит оценить эти предложения. Те дворы, что по итогу отберет комиссия, будут обновлены и благоустроены в следующем году.

В этом году благодаря программе «1 000 дворов», инициированной заместителем председателя Правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, в Благовещенске обновляют 50 территорий.

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#ЖКХ

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