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В Амурской области начинается аттестация гидов и экскурсоводов

С 1 сентября подготовку сотрудников туристической сферы контролирует государство

В Амурской области начинается аттестация гидов и экскурсоводов
Фото: Амур.инфо

С началом осени в России вступило в силу постановление правительства, согласно которому все гиды, в том числе переводящие с иностранных языков, экскурсоводы и инструкторы на туристических маршрутах должны иметь аттестат государственного образца. Аттестацией будет заниматься региональное туристическое ведомство, в Амурской области за это отвечает министерство экономического развития и внешних связей.

По словам начальника отдела по туризму минэкономразвития и внешних связей области Эльвиры Самариной, меры по контролю за туристической отраслью требуются для поддержания высокого уровня сервиса, который до настоящего времени никем и никак не контролировался.

В Амурской области аттестационная комиссия уже сформирована. Кроме специалистов областного минэкономразвития, в неё вошли преподаватели вузов, сотрудники областного краеведческого музея, туристско-информационного центра области, а также госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Заявки можно подать в минэкономразвития области по электронной почте department@economy.amurobl.ru либо через портал «Госуслуги». Полный комплект указан в регламентирующем постановлении правительства России № 833.

После подачи документов специалисту будет назначена дата проведения экзамена, первое заседание комиссии пройдёт в декабре, сообщает пресс-служба минэкономразвития.

— Готовиться к экзамену можно уже сейчас. Он будет состоять из двух частей: тестирования и практического испытания. В нем предстоит защитить часть экскурсии, по которой гид планирует вести туристов. Тестирование же подразумевает ответ на 30 случайно выбранных вопросов из области нормативных документов, краеведения и других. Общий список всех возможных вопросов также находится в открытом доступе на сайте министерства, – добавила Эльвира Самарина.

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