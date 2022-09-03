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3сентября
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сегодня, 09:07 0

В Благовещенске откроется Центр медиации для предпринимателей

Там амурским бизнесменам будут помогать решать спорные ситуации

В Благовещенске откроется Центр медиации для предпринимателей
Фото: торгово-промышленная палата Амурской области

15 сентября в 10:00 в Благовещенске пройдёт открытие Центра медиации для предпринимателей Приамурья. Он будет располагаться на улице Ленина, 139, сообщает Торгово-промышленная палата Амурской области.

Уточняется, что это первый подобный центр в регионе, его открывают в рамках развития института медиации в России.

Здесь амурским бизнесменам будут помогать разрешать спорные ситуации без обращения в суд, выбирать подходящие и комфортные решения для обеих сторон, а также будут способствовать сохранению времени и отношений предпринимателей, у которых возникли спорные ситуации.

На церемонию открытия Центра можно попасть, записавшись по телефону: 8-929-475-72-03.

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#бизнес

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