В пятницу, 2 сентября, в Благовещенске открыли мемориальную доску в память ветерана-пограничника Анатолия Колпикова. Она находится на фасаде дома № 23 на улице Партизанской, где он жил, сообщает пресс-служба мэрии.

На открытии память ветерана почтили его родные, первые лица города и региона, ветераны, пограничники и школьники, которые учатся в пограничном классе.

Анатолий Колпиков в августе 1945 года участвовал в ликвидации японских погранполицейских постов. Будучи младшим лейтенантом, он получил следующий приказ: «Форсировать реку Амур, взять китайский город Сахалян (нынешний Хэйхэ) и обеспечить переправу советских войск». Отмечается, что взвод, которым командовал благовещенец, первый форсировал Амур. За это его наградили медалью «За Победу над Японией».

Фото: администрация Благовещенска

― Родившись за тысячи километров от Благовещенска, Анатолий Гаврилович стал настоящим дальневосточником. Молодым лейтенантом он проливал кровь за победу над милитаристской Японией, освобождал Китай от захватчиков, сражался за Великую Победу советского народа над фашизмом. И в послевоенные годы продолжил защищать государственную границу здесь, в Благовещенске. Несмотря на то что более 20 лет он прослужил вдали от Приамурья, Дальний Восток вновь потянул его сюда, к берегам Амура. Отдав свой воинский долг Родине, он уже подполковником вернулся в ставший для него родным Благовещенск, – рассказал мэр Олег Имамеев.