Ольга Бузова рассказала о новой большой любви

После своего выступления на Музон Fest Бузова рассказала журналистам, что недавно у неё появилась новая любовь – большой теннис. Певица признаётся, что сходит с ума от нового увлечения и не понимает, почему не занималась им раньше. Многие знакомые считают, что она просто «помахала ракеткой», но Ольга ходит на тренировки два раза в неделю.

По словам Бузовой, она с удовольствием занимается этим видом спорта и жалеет, что мама не отдала её в детстве на теннис. Сейчас она восполняет те пробелы, которых ей не хватило в прошлом.

Также певица рассказала, что учится кататься на лошадях. У Ольги уже есть свой конь Ураган, которого она получила в подарок.

Помимо занятий спортом, Бузова совершенствует свой вокал. По её словам, она каждый день старается становиться лучше. Артистка отмечает, что осенью у неё не будет времени на хандру, поскольку нужно многое успеть.

В сентябре стартуют новые шоу с участием Бузовой: «Звездная кухня», а также третий сезон проекта «Звёзды в Африке».