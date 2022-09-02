В Белогорске дважды за сутки дети попали под колеса авто

Управление ГИБДД по Амурской области сообщает, что 1 и 2 сентября в Белогорске произошло два наезда автомобилей на детей, причём под колеса одной из машин попали сразу две девочки.

— Вчера утром на улице Никольское шоссе водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Toyota Probox, при повороте налево на зеленый сигнал светофора допустил наезд на девочку-пешехода 2016 года рождения, которая в сопровождении отца переходила перекрёсток на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травмы, – сообщает ГИБДД.

А сегодня стало известно ещё об одном случае наезда транспорта на несовершеннолетних пешеходов. Днём на улице Ленина водитель 1982 года рождения за рулём автомобиля Toyota Funcargo выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего были сбиты две девочки 2011 года рождения. Они получили травмы, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.