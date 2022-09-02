Глава амурского КФХ планирует построить 40 домов для своих работников

Сергей Романов – глава КФХ в селе Борисоглебка Октябрьского района – занимается выращиванием сои. А сейчас строит дома для своих работников. Губернатор Василий Орлов встретился с руководителем КФХ, сообщает минсельхоз региона.

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Сейчас на предприятии работают 100 человек. Первые дома для сотрудников построили в 2017 году. В 2022 году возвели пять квартир, сюда заселятся два водителя и три механизатора. До конца года планируется построить ещё шесть домов, в пяти из которых уже есть стены и ведётся монтаж кровли, также строители заложили фундамент шестого здания.

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Субсидия из областного бюджета равна 20 тысячам рублей на один построенный квадратный метр, но не более 120 квадратных метров. Чтобы получить такую поддержку, руководитель сельхозпроизводства должен предоставить разрешения на строительство, ввод жилого дома в эксплуатацию и документ, подтверждающий площадь дома. Отмечается, что такую поддержку в этом году получат ещё два КФХ: из Михайловского и Свободненского района.

В этом году сельхозпроизводители построят 1 713 квадратных метров жилья для своих работников. На это из регионального бюджета выделят 34,3 миллиона рублей.

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

Фото: министерство сельского хозяйства Амурской области

― За постройку пяти домов предприятию компенсируют из регионального бюджета 10,5 миллиона рублей. Такую поддержку аграрии с этого года получают в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий». Региональный минсельхоз возмещает часть затрат на строительство. После того, как будут готовы ещё шесть зданий, предприятие также получит компенсацию. Всего сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для своих сотрудников, – прокомментировал Василий Орлов.