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2сентября
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сегодня, 15:54 0

Елена Ваенга показала поклонникам молодого мужа

Певица и Роман Садырбаев вместе растят 10-летнего сына

Елена Ваенга показала поклонникам молодого мужа
Фото: mypensia.ru

Елена Ваенга показала поклонникам новую фотографию любимого супруга. В объятиях Романа Садырбаева певица обрела настоящее женское счастье. В последнее время 45-летняя артистка с удовольствием делится кадрами из своей жизни, сообщает «Экспресс газета».

В последнее время Елена Ваенга часто появляется в социальных сетях. Ранее певица редко делала публикации, размещая кадры из сценической жизни, а сейчас с удовольствием показывает супруга и сына.

Роман Садырбаев младше супруги на шесть лет. Пара вместе растит 10-летнего сына Ваню. В отличие от многих звёздных семей Елену и Романа ни разу не уличали в скандалах и не подозревали в расставании.

Всё свободное время супруги проводят вместе. На днях Ваенга решила показать возлюбленного, опубликовав его снимок у себя на страничке. На фото Садырбаев в яркой панаме читает детскую книжку в автомобиле.

Фото: eg.ru

Подписчики певицы оставили множество хвалебных комментариев и заметили, что мужчине не дашь больше 30 лет.

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#соцсети #шоу-бизнес

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