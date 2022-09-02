Елена Ваенга показала поклонникам молодого мужа

В последнее время Елена Ваенга часто появляется в социальных сетях. Ранее певица редко делала публикации, размещая кадры из сценической жизни, а сейчас с удовольствием показывает супруга и сына.

Роман Садырбаев младше супруги на шесть лет. Пара вместе растит 10-летнего сына Ваню. В отличие от многих звёздных семей Елену и Романа ни разу не уличали в скандалах и не подозревали в расставании.

Всё свободное время супруги проводят вместе. На днях Ваенга решила показать возлюбленного, опубликовав его снимок у себя на страничке. На фото Садырбаев в яркой панаме читает детскую книжку в автомобиле.

Фото: eg.ru

Подписчики певицы оставили множество хвалебных комментариев и заметили, что мужчине не дашь больше 30 лет.