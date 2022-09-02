Жителя Серышева будут судить за покушение на убийство

Причиной инцидента стало простое замечание соседа. К тому же сделанное им накануне. Он указал обвиняемому на то, что с его двора доносится сильный запах растворителя.

Ссора произошла вечером 2 марта 2022 года в поселке Серышево. 39-летний мужчина затаил злобу на соседа и утром следующего дня напал на него с топором, когда тот прогревал свой автомобиль. Потерпевший сумел справиться с нападавшим, ему удалось отвести занесенный над его головой топор и обездвижить агрессивного соседа.

Тем не менее инцидент стал предметом уголовного дела, заведенного следственным отделом по Серышевскому району следственного управления СК РФ по Амурской области. Принимая во внимание обстоятельства, следствием была инициирована комиссионная судебная экспертиза, которая показала наличие у подследственного психического заболевания, исключающего его вменяемость.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к подследственному принудительных мер медицинского характера. Его ждет принудительная психиатрическая помощь в стационарных условиях специализированного типа.