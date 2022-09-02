Суд вынес приговор по делу о гибели дочери Владимира Конкина

Андрианову признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Ей назначили наказание в виде двух лет принудительных работ. Также суд удовлетворил иск Владимира Конкина, и обязал Андрианову выплатить актёру 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает ТАСС, адвокат Конкина Юлия Нитченко заявила, что артист не согласен с таким решением суда и будет обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что прокуратура настаивала на пяти годах колонии общего режима, 300 тысячах рублей штрафа и запрета на ведение деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Трагедия произошла в сентябре 2020 года. София Конкина поздно вечером приехала в фитнес-клуб и отправилась в бассейн. Его глубина составляет всего 1,6 метра, при этом девушка прекрасно плавала. Но в этот раз она внезапно стала тонуть, даже не успев позвать на помощь.

Примерно через минуту посетители клуба вытащили Софию из воды без сознания и оказали первую медицинскую помощь. При этом медсестры и спасателя в фитнес-центре не было. В больнице врачи боролись за жизнь Конкиной, но она скончалась.

Во время расследования выяснилось, что камеры в бассейне не зафиксировали момент трагедии. Родственники не верят, что София могла утонуть сама, так как она профессионально занималась плаванием.

Конкина одно время работала юристом в крупной строительной фирме. С первым мужем Русланом Подгорным она разошлась, и одна воспитывала дочку Калису.

Как пишет «СтарХит», Владимир Конкин тяжело переживает потерю дочери. После её смерти он стал реже выступать и сниматься, а свободное время старается проводить с внучкой.