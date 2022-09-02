Развитие российской науки и открытый урок Владимира Путина – как прошел второй день марафона «Знание»

Открытый урок от президента России, развитие технологий и покорение космоса – так прошел второй день федерального просветительского марафона «Знание». Лекторы встретились с молодежью на площадках пяти городов, также мероприятия транслировались в онлайн режиме.

Урок от президента

Владимир Путин 1 сентября провел урок «Разговор о важном» в Калининграде. Трансляцию открытого урока можно было увидеть во время марафона «Знания». Президент пожелал ученикам найти свой путь в жизни.

«Многие люди ищут себя всю жизнь и далеко не сразу, даже не после школы, даже не после высшего учебного заведения либо какого-то специального учебного заведения, находят себя. Многие меняют профиль своей деятельности, и это, в принципе, нормально. Особенно в современном мире это важно, имея в виду, что требования рынка труда меняются постоянно, развитие очень быстро, динамично происходит в сфере науки, образования, – обратился глава государства к школьникам. – И безусловно, нужно погрузить себя в такую парадигму получения знаний, которые, с одной стороны, были бы широкими, но давали бы возможность специализироваться и применять эти знания на самых разных направлениях. Тогда легче будет решить эту главную задачу на первом этапе своей жизни – найти свой путь. Я вам этого и желаю, это очень важно».

Новая эпоха цивилизации

На площадке в Санкт-Петербурге эксперты обсудили с молодежью развитие современных технологий и науки, сообщает официальный сайт марафона «Знание».



«Следующее десятилетие станет эпохой новой цивилизации, – считает президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. – Все то, чем мы сегодня восхищаемся – интернетом, облачными сервисами, искусственным интеллектом, – все это или переизобретут заново, или заменят на принципиально новые решения. Поэтому будьте готовы учиться: теперь не бывает профессий на всю жизнь. Каждые несколько лет вам придется осваивать новые навыки».

Он добавил, что необходимо изучать языки программирования и пристально следить за инновациями.

Генеральный директор «Промобит» Максим Копосов рассказал слушателям о новых и востребованных российских разработках. По его словам, сейчас наступило время вызовов и возможностей для российской электроники.

«Мы предвидели, что российская электроника вскоре станет востребованной. Когда мир изменился в сторону локализации, вера в глобальную кооперацию утрачивается. С одной стороны, появляется много сложностей, приходится объединяться с другими российскими компаниями и бороться, и тогда с ними возможно справиться», – рассказал эксперт.

«Космос – это мировое достояние»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил о развитии отрасли и планах по исследованию космоса.

«Космос — это мировое достояние, он принадлежит всему миру, и осваивать, познавать его мы должны совместно. К сожалению, политика вмешивается, это факт. Мы сделаем все возможное, по крайней мере я на этом посту, для того чтобы как можно дальше отмежевать политику от тех целей и задач, которые стоят перед всемирным космосом и его освоением», – отметил глава госкорпорации.



Новый день откроют фантаст и мэр Москвы.

Просветительский марафон «Знание» начался 31 августа и рассчитан на три дня. За это время на площадках выступят около 200 лекторов и экспертов в области политики, бизнеса, науки, образования, культуры и спорта.

Сегодня, 2 сентября, в финальный день марафона на московской площадке известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко расскажет, зачем читать фантастику. Также со слушателями пообщаются гендиректор Первого канала Константин Эрнст, мэр Москвы Сергей Собянин и автогонщик Никита Мазепин.