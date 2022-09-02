Ученики благовещенской школы № 26 не могли попасть на занятия

Обновлено: 16:23



В редакцию Амур.инфо обратилась жительница города Благовещенска. Женщина рассказала, что её ребёнок, ученик школы № 26, сегодня не смог самостоятельно перейти улицу на перекрёстке Зейская – Мухина из-за плотного потока автомобилей. В настоящее время светофор там не работает.

— Я уже пыталась разобраться в этой ситуации. Мне в мэрии сказали, что светофор не работает из-за ремонта улицы Мухина. Но утром там очень сильное движение по Зейской, и малыши просто боятся перейти дорогу! Сегодня с утра ребёнка перевела я, как он будет возвращаться, даже и не знаю, – рассказала Дарья.

Фото: Амур.инфо (Перекрёсток Мухина – Зейская)

Корреспондент Амур.инфо связался с мэрией Благовещенска и поинтересовался, когда светофор на этом перекрёстке возобновит свою работу. В настоящее время редакция ожидает ответ из администрации областного центра.

Фото: Амур.инфо

Новость обновлена

— В настоящее время подрядчик ожидает заказанное оборудование для установки светофоров на улице Мухина и на этом перекрёстке в частности. Сейчас там имеются дорожные знаки и нанесена разметка. В этом случае водители автомобилей должны давать возможность пешеходам перейти дорогу. Срок окончания работ по ремонту улицы Мухина – октябрь 2022 года, – пояснили в мэрии Благовещенска.