Игорь Николаев вспомнил о конфликте с Андреем Губиным

В беседе с Яной Чуриковой Николаев вспомнил историю создания песни «Ниже ростом только Губин», которую на «Фабрике звёзд-4» исполнял Антон Зацепин. Сам Андрей Губин признавался, что ему было неприятно услышать это произведение.

Музыкант объяснил, что очень тепло относится к Андрею Губину, а в этой песне речь идёт об Антоне Зацепине, который не комплексует из-за невысокого роста.

Николаев вспомнил, что вместе с Губиным приходил в гости на «Фабрику звёзд». Тогда Андрей спел один из своих хитов вместе с Тимати и Зацепиным. Более того, Губин хотел исполнить песню «Ниже ростом только Губин» дуэтом с Антоном Зацепиным на выпускном вечере «Фабрики звёзд».

Николаев назвал Губина талантливым человеком и заявил, что с нетерпением ждёт его возвращения на сцену. Игорь предложил даже записать совместную песню для того, «чтобы поставить точку в этой истории».

Андрей Губин уже более 15 лет не появляется на сцене из-за тяжёлой болезни. Певец давно живёт затворником и редко даёт интервью. Артист рассказывал, что у него диагностировали левостороннюю прозопалгию, из-за которой он испытывает сильные боли в лицевых мышцах.